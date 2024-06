La denuncia della consigliera | Il giornale del municipio usato per la campagna della Sardone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 3 giugno 2024) Querelata - se l’Avvocatura del Comune dovesse rilevarne gli estremi - con un annuncio arrivato in consiglio comunale. È finita così l’ultima seduta, durante l’approvazione dei verbali delle convocazioni precedenti. A parlare a nomelista civica del sindaco è stato il commissario Roberto Bonato che ha puntato il dito contro le parole di Soad Hamdy. Ladi Reinventiamo Sesto aveva accun uso improprio deldel, Notizie in Comune: invece di informare i sestesi su iniziative, cantieri, interventi in corso in città, sarebbe stato trasformato in un organo di propaganda politica ed elettorale a favoreLega e di Silvia, ex compagna del sindaco Roberto Di Stefano e candidata alle elezioni europee.