Cosa vuol dire la frase All eyes on Rafah che vediamo sul web?

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Nelle ultime ore i social, e in particolare Instagram, sono invasi da immagini con la scritta Allon. Lo slogan è apparso su molti striscioni durante le proteste degli universitari negli Stati Uniti. E ora sta diventando una sorta di messaggio comune per testimoniare solidarietà alla popolazione palestinese. In modo da non abbassare mai lo sguardo da quanto stanno vivendo i civili a Gaza. Allonletteralmente tutti gli occhi su. Come detto, su Instagram è possibile condividere in automatico nelle proprie storie, un’immagine che raffigura un luogo desertico visto dall’alto. I corpi delle persone che hanno perso la vita in questi mesi, 36mila secondo quanto riferito dal ministero della Sanità di Gaza, formano la scritta Allon