Giorgia Meloni a Caivano la stretta di mano con De Luca | Sono quella str*** della Meloni

"Presidente De Luca , qu ella str*** za d ella Meloni" . Una stretta di mano e una battuta fulminante: la premier Giorgia Meloni arriva a Caivano per la riapertura del centro sportivo ex Delphinia dopo i lavori di ristrutturazione dell'area n ella quale, a luglio 2023, sono avvenute le violenze su due ... liberoquotidiano

