Ucraina - Usa avvertono Kiev | Russia attaccherà ancora Kharkiv

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) (Adnkronos) - Lanon si fermerà nella regione die cercherà di creare una zona cuscinetto al confine con l'. E' lo scenario che Lloyd Austin, segretario alla Difesa degli Stati Uniti, delinea nel suo intervento al 22esimo vertice del Gruppo di contatto per la difesa dell'nella base tedesca di Ramstein. Le forze di Mosca hanno avviato operazioni nell'oblast diil 10 maggio, penetrando nel territorio ucraino prima di essere arginate dai soldati di. I russi hanno guadagnato terreno come non capitava da circa un anno e mezzo. L'apparente frenata dell'offensiva non deve illudere, dice il numero 1 del Pentagono, preannunciando che "nelle prossime settimane" lacercherà di compiere ulteriori progressi per arrivare a centrare ...