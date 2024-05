Personal trainer pestato Nel video del van c’era Fedez

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Siamo in via Traiano a Milano. Una delle telecamere del complesso residenziale Parco Vittoria riprende le fasi iniziali del pestaggio a Cristiano Iovino, per il qualeè indagato dalla procura per rissa, lesioni e percosse in concorso. Il fotogramma (in foto il frame prima del blitz) mostra il van nero del gruppo di aggressori. I volti non si scorgono, ma i due vigilantes di turno diranno ai carabinieri di aver riconosciuto tra loro, "senza ombra di dubbio", il rapper Federico Leonardo Lucia.