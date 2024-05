Elezioni Usa 2024 - il Proibizionismo negli anni 1920 1933 e i volantini che auguravano un felice anno asciutto

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il 16 gennaioentrò in vigore in tutti gli Stati Uniti il Diciottesimo Emendamento alla Costituzione americana, provvedimento carico di conseguenze inimmaginabili per i promotori. Riguardava, naturalmente, il divieto alla vendita di tutte le bevande alcoliche nell’intero territorio nazionale. A