Elezioni presidenziali Usa - sondaggi clamorosi Cambia tutto | chi è avanti negli Stati in bilico

(Di lunedì 13 maggio 2024) Sono usciti gli ultimiper leamericane e i risultati sono abbastanza. Perché quella che sembrava, sino a pochi giorni fa, una situazione di sostanziale equilibrio fra i candidati, con il Partito Democratico e quello Repubblicano in lotta all’ultimo voto, ha assunto una fisionomia molto più netta. Secondo i numeri che arrivano da Oltreoceano, infatti, Donald Trump sarebbe in vantaggio su Joe Biden in ben cinque dei seicosiddetti “in”. Quelli cioè da cui probabilmente dipenderà l’elezione del nuovo inquilino della Casa Bianca. I, commissionati e pubblicati dal New York Times, segnalano una diminuzione dei consensi del Presidente in carica sopratfra i giovani, che contestano la ...

Come molti si aspettavano, il leader militare Mahamat Déby è uscito vincitore dalle urne. Quello che farà ora è importante per gli equilibri dell’Africa centrale. Leggi

Un punto della situazione sulle Elezioni Presidenziali in Ciad , e una panoramica sulla condizione della regione e le sue relazioni internazionali. Il 5 e il 6 maggio si sono svolte in Ciad le Elezioni Presidenziali . A queste Elezioni furono ...

aperte le urne per il primo turno delle Elezioni presidenziali in Lituania . A contendersi la carica sono il presidente in carica Gitanas Nauseda, il primo ministro Ingrida Simonyte e l’avvocato Ignas Vegele. Elezioni Lituania : al via le ...

Usa 2024, Trump avanti su Biden in cinque stati in bilico su sei: il sondaggio del New York Times - Usa 2024, Trump avanti su Biden in cinque stati in bilico su sei: il sondaggio del New York Times - A cura di Thomas Poullaouec Head of Multi-Asset Solutions, Asia-Pacic, T. Rowe Price Il ciclo delle elezioni presidenziali statunitensi si sta intensificando. La sfida tra il democratico Joe Biden e ...

Elezioni Lituania 2024, il presidente uscente Nauseda è in testa al primo turno - elezioni Lituania 2024, il presidente uscente Nauseda è in testa al primo turno - Il presidente uscente, Gitanas Nauseda ha sfiorato la vittoria al primo turno delle elezioni in Lituania del 12 maggio 2024.

Russia: Putin nomina nuovo ministro difesa - Russia: Putin nomina nuovo ministro difesa - La Russia ha un nuovo ministro della difesa: è Andrei Belousov, scelto a sorpresa dal presidente Vladimir Putin, in sostituzione di Sergei Shoigu, promuovendo quest'ultimo a capo del Consiglio di sicu ...