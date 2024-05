(Di martedì 21 maggio 2024) Con Pogacar a distanza siderale dal resto della compagnia, iltira il fiato scrutando il cielo: i nuvoloni in arrivo supromettono acqua e basse temperature suldi, già mutilato dello Stelvio per le abbondanti nevicate dei giorni scorsi. Situazione che ha fatto subito alzare le antenne ai corridori, preoccupati soprattutto per le discese: della questione ne hanno parlato con gli organizzatori, trovando però la porta chiusa all’ipotesi, circolata in mattinata, di un ulteriore taglio del tracciato. "La tappa è quella e tale resta", fanno sapere da Rcs, memori degli sfregi che a causa delilha subito nel recente passato a Morbegno e, un anno fa, a Crans Montana. Se poi il meteo si rivelerà impossibile, si prenderanno i provvedimenti necessari. ...

Si chiude la seconda settimana al Giro d’Italia 2024 con la durissima quindicesima tappa da Manerba del Garda a Livigno con arrivo sul Mottolino. Una frazione veramente insidiosa e che fa paura a tanti uomini in chiave classifica generale: andiamo ...

oggi , martedì 21 maggio, va in scena la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2024 . Dopo il giorno di riposo inizia l’ultima settimana con un’altra frazione dedicata agli scalatori. Tadej Pogacar con il capolavoro al Mottolino ha definitivamente ...

Il maltempo rischia di condizionare il percorso di oggi da Livigno. Giro d’Italia, un tappone col naso all’insù - Il maltempo rischia di condizionare il percorso di oggi da livigno. Giro d’Italia, un tappone col naso all’insù - Il Giro di ciclismo vede Pogacar in testa con un ampio margine. Il maltempo minaccia la tappa di oggi, ma il percorso non verrà modificato. La gara attira milioni di spettatori in TV.

Orari Giro d'Italia 2024 oggi: partenza e arrivo Livigno-Santa Cristina Valgardena, tv, streaming - Orari Giro d'Italia 2024 oggi: partenza e arrivo livigno-Santa Cristina Valgardena, tv, streaming - La livigno – St. Christina, con partenza alle ore 11.20, passaggio attraverso la città di Bolzano attorno alle 15.30 e arrivo previsto a St. (UnserTirol24) Sulla montagna innevata con arrivo al ...

Giro d'Italia, oggi sedicesima tappa: orario, dove vederla in tv - Giro d'Italia, oggi sedicesima tappa: orario, dove vederla in tv - Il Giro d'Italia 2024 propone oggi la 16esima tappa, la livigno-Santa Cristina Val Gardena di 206 km. Il 21 maggio prevede una nuova frazione ricca di salite, con un'ulteriore chance per Tadej Pogacar ...