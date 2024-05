LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | ancora montagne con l’arrivo in salita a Santa Cristina

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 21 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti allatestuale della sedicesimadel! Inizia la terza e ultima settimana con un altro arrivo in, da Livigno aValgardena, 206 chilometri con oltre 4000 metri di disllo con cui la classifica generale potrebbe nuovamente cambiare faccia. Si comincia immediatamente incon Passo Eira e Passo di Foscagno, la fuga potrebbe andarsene immediatamente in questi primi undici chilometri e mezzo. Discesa lunga e subito dopo Bormio si passa sulla Cima Coppi di questa edizione, non più lo Stelvio ma l’Umbrailpass: si arriva comunque a 2498 ...