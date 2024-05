Qualificazioni Roland Garros 2024 | programma - orari e ordine di gioco martedì 21 maggio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 20 maggio 2024) Nuova giornata dial. Oggi,21, saranno cinque gli azzurri in gara. Al Court Suzanne Lenglen la prima testa di serie al femminile, Sara Errani scenderà in campo contro Ann Li al Court Suzanne Lenglen nel secondo match dalle 10:00. Al Court 8 occhi puntati anche su Lucrezia Stefanini che dovrà vedersela contro Katie Volynets. Sul court 2 il secondo match vedrà uno di fronte l’altro Andrea Pellegrino e Maxime Cressy. Al Court 3 toccherà a Francesco Maestrelli, pronto a sfidare Marc-Andrea Huesler. Albert Ramos-Vinolas sarà invece l’avversario di Andrea Vavassori sul Court 6. ITALIANI IN CAMPO21Sara Errani vs Ann Li – 2° match dalle 10:00 (Court Suzanne Lenglen) Maxime Cressy – Andrea Pellegrino – 2° match dalle ...