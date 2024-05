Duello in centro storico I dem schierano Rufilli | Voglio ascoltare tutti La destra | verde e pulizia

(Di martedì 21 maggio 2024) L’area renziana prova a riconquistare la presidenza con una candidatura di peso, l’assessora ai Lavori pubblici Titta Meucci, che come punti forti del programma ha il presidio e la sicurezza dello spazio pubblico, lo sviluppo di "Firenze città della formazione e della conoscenza" e la rimodulazione della Ztl favorendo il parcheggio dei residenti. Mentre il Pd che vinse la scorsa tornata, mette in campo per ilsinistra Mirco, consigliere delegato alle tradizioni popolari, cresciuto nell’ultima garitta fiorentina del: l’Oltrarno. "Punterò sull’ascolto e la partecipazione dei cittadini", annuncia. Per la sicurezza"continuare con il controllo del territorio che non dipende solo dall’amministrazione ma anche dalle forze dell’ordine di cui chiederò rinforzi; e con l’integrazione per togliere ...

