A Roma ecco i nuovi campi da tennis affacciati sul Tevere | saranno gratuiti per i cittadini

Otium, cultura, gusto e relax in dieci eventi diffusi , con otto itinerari e due incontri enogastronomici. Dal 26 al 28 settembre è in programma la XVII edizione di Malazè , che quest’anno diventa “Off”, con eventi , degustazioni di prodotti tipici e ...

Arriva la XVII edizione di Malazè con eventi , degustazioni di prodotti tipici e di vini e cooking class. Otium, cultura, gusto e relax in dieci eventi diffusi , con otto itinerari e due incontri enogastronomici. Dal 26 al 28 settembre è in programma ...

Maltempo in Lombardia, è sos agricoltura: “Campi sommersi e semine in tilt” - Maltempo in Lombardia, è sos agricoltura: “campi sommersi e semine in tilt” - L’allarme di Coldiretti Lombardia: “Trombe d'aria, grandinate e violenti nubifragi: viviamo quotidianamente le conseguenze del cambiamento climatico. Solo nel 2023 6 miliardi di danni” ...

Campi da tennis sul Tevere, Mezzaroma 'gratis per i cittadini' - campi da tennis sul Tevere, Mezzaroma 'gratis per i cittadini' - Un progetto di riqualificazione dell'area militare golenale del Lungotevere della Vittoria, concessa in uso da Difesa Servizi a Sport e Salute, dal quale nasceranno dei nuovi campi da tennis per il Fo ...

Campi flegrei, arriva un fumetto sul bradisismo - campi flegrei, arriva un fumetto sul bradisismo - È in distribuzione nelle scuole secondarie della zona rossa dei campi Flegrei il fumetto "L'Attimo decisivo", dal titolo "La virgola", dedicato alla crisi bradisismica in atto e al rischio vulcanico n ...