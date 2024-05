Comunali Tarquinia Candidato sindaco Francesco Sposetti | ascolto e condivisione con i cittadini diventeranno la regola

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 15 maggio 2024) “Sono un civico che crede nel cambiamento per una nuova idea di città”. Cosìdiper il centro sinistra, ha aperto la conferenza stampa di presentazione che si è svolta il 14 maggio nella sede del comitato elettorale, al civico 2 di corso Vittorio Emanuele. Al suo fianco Piero Rosati, di Alleanza Verdi e Sinistra, Alberto Blasi, di Lista civica Civitas per, Andrea Andreani, del Movimento 5 Stelle, ed Emanuele Scomparin, del Partito Democratico. Parlando dei candidati,ha evidenziato come siano tutti portatori di esperienze umane e professionali straordinarie e come sia nutrita la componente femminile. Si è poi soffermato sui motivi che lo hanno portato a candidarsi. ...