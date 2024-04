Si stacca un’altra valanga nella zona del Cevedale Ferito uno scialpinista

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 aprile 2024)delha rischiato di provocare una nuova tragedia in quota. È stato soccorso,a una gamba, uno sci-alpinista che nel primo pomeriggio di ieri è stato investito da unamentre scendeva dal Palon de la Mare, a quasi 3000 metri d’altezza in territorio comunale di Valfurva, in Alta Valtellina. È un francese di 52 anni, colpito solo in parte dalla massa di neve. Era in compagnia di un connazionale rimasto illeso. I due sono stati assistiti dai militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Bormio intervenuti con i soccorritori della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, Stazione di Valfurva. Aveva traumi a un ginocchio e, immobilizzatoneve, non riusciva più a scendere. È stato ...