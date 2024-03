Maltempo | valanga in Liguria | morto uno scialpinista

(Di domenica 10 marzo 2024) Quattro scialpinisti sono stati travolti da unaa Monesi, Imperia. Per uno di loro non c'è stato scampo

Monesi, valanga su sciatori, morto Simone Rossi di Alassio: ...L'uomo era in compagnia di altri sciatori esperti quando è stato raggiunto da una valanga provocata quasi certamente dall'enorme quantità di neve fresca caduta nella zona nelle ultime ore di maltempo.

