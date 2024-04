Se condannano la Svizzera per inazione climatica - allora la Sicilia? Da anni manca acqua

(Di giovedì 18 aprile 2024) di Gaetano Failla Il 29 luglio 2010 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato una Dichiarazione (A64/L.63 con 122 voti) a favore che riconosce l’accesso all’potabile e ai servizi igienico-sanitari tra i diritti umani fondamentali. Scopo: invitare gli Stati a fornire fondi, tecnologia e altre risorse affinché l’e i servizi siano garantiti a tutti. Deduco che l’sia un bene come l’aria che respiriamo (essenziale alla vita); nel nostro corpo da adulti rappresenta circa il 60% del peso e nei neonati il 75%. L’aria non è una proprietà privata e non può essere venduta come merce, diventerebbe una mafia dell’aria, chi la può utilizzare vive… se non si può utilizzare si muore! L’nelle zone con carenza idrica, con distribuzione non adeguata, con perdite nelle condutture o con metodi illegali, ...

