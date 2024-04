Siccità in Sicilia | rischio razionamento per 200mila persone e acqua ridotta in decine di comuni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Palermo, 16 aprile 2024 -, ini numeri sono drammatici. Se non pioverà, centinaia di migliaia disono adimezzata negli invasi. Conseguenze dunque pesantissime non solo per gli usi potabili ma anche per l’agricoltura e in particolare per il grano. In un centinaio didivisi nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo e Trapani è statala fornitura dipotabile tra il 10% e il 45%. Quest’azione è stata decisa proprio per scongiurare i razionamenti. Le azioni decise da Amap Gli invasi che servono per fornire le tubature a Palermo e nella provincia sono al 50%. E l’Amap, la società che gestisce l’acquedotto, ha fatto scattare il piano di ...