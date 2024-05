Orrore in crociera | neonato morto in camera - forse di stenti Tre arresti tra cui la madre

(Di lunedì 20 maggio 2024) Porto Santo Stefano (Grosseto), 20 maggio 2024 – Un bambino appena nato e trovatoin una branda nella nave da. Lae due colleghe, tutte lavoratrici sull’imbarcazione, arrestate e condotte in carcere, la prima per omicidio volontario e le altre per concorso nella morte del piccolo. Che, dicono gli investigatori, “potrebbe esserdi”. Una vicenda dell’quella scoperta sulla Silver Whisper, nave dache porta quasi 400 passeggeri. Si tratta di un’imbarcazione di lusso per clienti particolarmente danarosi, non una love boat da migliaia di persone. Compie crociere nel Mediterraneo e ha la possibilità di fermarsi in porti e baie più piccole, dall’Argentario all’Isola d’Elba. Era a Porto Santo Stefano domenica sera 19 ...

