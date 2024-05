Netanyahu e leader di Hamas - chiesto il mandato d’arresto alla Corte penale internazionale

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il procuratore capo dellaKarim Khan haundi arresto per il primo ministro israeliano Benjamin, per il ministro della Difesa israeliano Yoav Gnt, per idiYahya Sinwar e Ismail Haniyeh e per il capo delle Brigate Qassam Mohammed Deif. Si tratta ancora soltanto di una richiesta che i giudici delladovranno esaminare. Tutte le persone sotto accusa potrebbero essere imputate per crimini di guerra nell’ambito degli attacchi terroristici del 7 ottobre commessi dae dell’offensiva di terra nella Striscia di Gaza portata avanti da Israele. Le richieste...

