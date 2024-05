Foggia - il presidente Canonico conferma | Trattative avanzate per la cessione del club

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 3 maggio 2024) “Le notizie emerse negli ultimi giorni, in merito ad una trattativa che va avanti ormai da tempo per l’acquisto delrossonero, corrispondono a verità eno le mie intenzioni di lasciare il progettoin mani solide e sicure, aggettivi che sono sinonimo della società interessata all’acquisizione del Calcio1920, attraverso l’advisor MergersCorp M&A International, marchio specializzato nelle attività di Corporate Finance e Finanza Aziendale. Sono dunque lieto di annunciare che sono in corsoe che le parti stanno lavorando affinchè ci sia una conclusione positiva”. Lo afferma in una dichiarazione ildel Calcio1920, Nicola. SportFace.