Frana sui binari | oltre al disagio per il traffico ferroviario la minaccia soprattutto nel foggiano per il dissesto idrogeologico Presidente geologi Puglia

(Di sabato 16 marzo 2024) Di seguito il comunicato: “In questi giorni unaavvenuta nella zona di Benevento ha causato unper un tratto di circa 250 metri. L’episodio,a causare il fortedell’interruzione di circa un mese dei collegamenti ferroviari con forti ripercussioninella provincia di Foggia, riporta alla luce ilcome unaseria e costante in molte parti del nostro territorio. Le frane e gli smottamenti mettono a rischio non solo le infrastrutture ma spesso anche le abitazioni e la vita stessa di noi cittadini. Non è catastrofismo ma la consapevolezza che occorre, con urgenza, pensare concretamente alla soluzione del problema, includendo anche la prevenzione, la manutenzione, e la ...

(Adnkronos) – Tanti i disagi sulla linea Foggia-Caserta per una Frana sui binari , dovuto al maltempo. Dal 12 marzo la circolazione è sospesa tra Benevento e Ariano Irpino. Sono ancora in corso ... (webmagazine24)

vacanze di Pasqua a rischio per chi vorrà recarsi in Puglia . Dopo la Frana sui binari tra Benevento e Ariano Irpino l’Italia è praticamente divisa in due. sulla linea Caserta - Foggia la ... (today)

Di seguito la comunicazione di treni talia: La circolazione è sospesa tra Benevento e Ariano Irpino per un inconveniente tecnico alla linea causato da un movimento franoso. Ancora in corso ... (noinotizie)

Franca Leosini compie 90 anni: da Storie Maledette ai "leosiners", la carriera della regina del true crime

Compie 90 anni Franca Leosini. Nata a Napoli il 16 marzo del 1934, la regina del true crime e di "Storie maledette" festeggia oggi il suo 90esimo compleanno, dopo una brillante carriera ...ilmessaggero

Frana sui binari tra Benevento e Ariano Irpino, il video dal drone della voragine: Sospesa per una Frana la circolazione ferroviaria sulla linea Foggia-Caserta dal 12 marzo, nel tratto fra Benevento e Ariano Irpino. Lo ha reso noto Rfi, Rete ...lapresse

Treni, la linea Roma Bari tagliata a metà da una Frana. Via Crucis sui binari per i fuorisede pugliesi: Tutta colpa di una Frana verificatasi lo scorso 12 marzo tra Ariano Irpino e Montecalvo, in Campania e che, di fatto, ha spezzato in due la tratta. Un dissesto di 250 metri il cui ripristino ...romatoday