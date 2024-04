Scherma Fioretto femminile | per Alice Volpi dopo l’oro individuale arriva quello a squadre

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 22 aprile 2024) A Tbilisi in Georgia l’Italia di Stefano Cerioni (Arianna Errigo, Martina Favaretto,, Martina Batini) batte la Francia 45-36 JESI, 22 aprile 2024 – L’Italia delalallenata da Stefano Cerioni ha vinto a Tbilisi la tappa di Coppa del Mondo confermandosi una delle più forti formazioni al mondo. Arianna Errigo, Martina Favaretto,eMartina Batini hanno superato ai quarti la Polonia per 45-31 ed in semifinale il Giappone per 45-32. Due gare praticamente senza storia. In finale la Francia priva della Thibus ha opposto poca resistenza cedendo per 45-36. ©riproduzione riservata L'articolo proviene da Lo sport della Vallesina.