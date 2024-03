(Adnkronos) – "Nel 2023 più di 30mila casi di Morbillo in Europa, di cui il 75% in soggetti non vaccinati. Il maggior numero di casi nel Paese meno vaccinato d'Europa, la Romania, con solo il 71% di ... (periodicodaily)

Pubblicato il 27 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – "Nel 2023 più di 30mila casi di Morbillo in Europa, di cui il 75% in soggetti non vaccinati. Il maggior numero di casi nel Paese meno vaccinato ... (dayitalianews)

"In Italia 85% di copertura vaccinale: ben lontani dall'obiettivo del 95%" "Nel 2023 più di 30mila casi di Morbillo in Europa, di cui il 75% in soggetti non vaccinati. Il maggior numero di casi nel ... (sbircialanotizia)

Morbillo, 22 casi in un comune in provincia di Rieti. “Infezioni in aumento in Italia e all’estero”: Roma, 13 marzo 2024 - Un’ epidemia di Morbillo è in corso in un comune nel reatino: 22 casi dell'infezione sono stati isolati a Cantalice. Al momento un solo paziente è ricoverato nel reparto di malat ...quotidiano

Morbillo, focolaio alle porte di Rieti: ventidue casi, il Comune sospende tutte le manifestazioni: L’infezione diffusa a Cantalice. I pazienti sono tutti adulti, al momento risulta un solo ricoverato ...roma.repubblica

Morbillo, focolaio alle porte di Rieti: a Cantalice 22 adulti malati dopo una festa di compleanno. «Sospese le manifestazioni pubbliche»: RIETI - focolaio di Morbillo a Cantalice. Ventidue le persone che hanno contratto la malattia infettiva negli ultimi giorni. Il tutto è avvenuto ...msn