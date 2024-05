Caserta - figlio 17enne accoltella il padre per difendere la madre | Non ce la facevo più

Un uomo di 50 anni , la moglie di 36 e il figlio 17enne sono stati arrestati a San Giov anni Teatino, in provincia di Chieti , dopo che i carabinieri hanno trovato nella loro abitazione tre panetti di hashish e alcuni armi . In casa c’era anche una ...

Un ragazzo di 17 anni è stato ucciso da un fulmine oggi pomeriggio. Stava aiutando il padre in campagna , verosimilmente per far rientrare gli animali, quando è stato centrato dal lampo ed è morto folgorato. L'articolo Santeramo in Colle : ...

Tempo di lettura: < 1 minutoHa accoltella to il padre probabilmente per difendere la madre. È accaduto a Caserta , dove un 17enne residente alle palazzine popolari di via Falcone, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per tentato ...

