Chieti - arrestati padr - madre e figlio 17enne per possesso illegale di armi e droga | la figlia di 9 anni dormiva nella camera con le pistole

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 23 aprile 2024) Un uomo di 50, la moglie di 36 e ilsono statia San GiovTeatino, in provincia di, dopo che i carabinieri hanno trovatoloro abitazione tre panetti di hashish e alcuni. In casa c’era anche una bambina di 9, affidata ai servizi sociali, che secondo gli investigatori veniva fatta dormire trastanza dei genitori. Ile originario di Pescara, e laoriginaria di, sono stati portati nel carcere teatino mentre ilmaggiore è stato portato in centro di prima accoglienza per minorenni a L’Aquila. I militari di San ...