Bimbo pontino di 5 anni si sente male all’asilo | traferito a Roma in elicottero

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 20 maggio 2024) Sono stati momenti di grande sgomento e paura quelli vissuti questa mattina in un asilo di Aprilia, con la chiamata al 118 e l’arrivo dell’eliambulanza. Un malore, così viene descritto quanto accusato da undi appena 5che era in classedi via dei Mille quando le insegnanti si sono rese conto che quel piccolo era in preda ad una crisi. Tra i banchi della scuola primaria è stato subito caos e paura, con le maestre che a stento riuscivano a contenere gli altri bimbi che, nel frattempo, si erano resi conto di quanto accadeva. I paramedici del 118, arrivati pochi minuti dopo, sono riusciti a stabilizzare il paziente e nel frattempo è stato richiesto l’arrivo dell’eliambulanza. L’, “scortato” dai carabinieri, è stato fatto atterrare all’interno del parco. Quindi il trasporto verso ...