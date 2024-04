Marotta | «Zhang? Parlato ieri Futuro Inter roseo!» Poi va su due rinnovi

(Di lunedì 15 aprile 2024) Giuseppeè al fianco di Simone Inzaghi in occasione dell’evento per il ritiro del premio ‘Enzo Bearzot’. L’Amministratore Delegato dell’parla delsuo e del club.– Dopo Simone Inzaghi anche Giuseppeviene durante l’evento: «Cosa avverrà il 20 maggio? La nostra posizione è tranquilla, il. Posso solo dire che il presidente Stevenrappresenta il miglior profilo possibile. Ha grande passione, ma delega. La speranza è che possa andare avanti e ci sono tutti i segnali in questo senso. Lautaro Martinez rinnova? Sì, sì. Io ho un contratto che termina nel 2027, sarò alla soglia dei 70 anni e farò le valutazioni del caso, potrei provare magari un’esperienza ...

Calcio: Inter. Marotta "Rinnovo Inzaghi fisiologico, è bravo e vincente" - 'E' il profilo migliore che cerchiamo per il nostro presente e il nostro futuro' ROMA (ITALPRESS) - 'Inzaghi incarna il profilo perfetto del ...sport.tiscali

Calcio: Marotta, 'Inzaghi bravo e vincente, rinnovo fisiologico' - "Inzaghi per noi rappresenta il profilo migliore in assoluto, quello che cercavamo sia in fatto di qualità professionali sia umane. Abbiamo fatto questa scelta, ha dimostrato di essere non solo bravo ...ansa

Inter, Marotta: 'Zhang proprietario perfetto, situazione economica molto tranquilla. Inzaghi, rinnovo fisiologico, il mio futuro...' - Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell`Inter, parla a margine del premio Bearzot ricevuto oggi dal tecnico nerazzurro Simone Inzaghi: `La scelta di Inzaghi.calciomercato