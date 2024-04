Cessione Inter | Marotta | ho parlato con Zhang Dal punto di vista economico…

(Di lunedì 15 aprile 2024) L’amministratore delegato dell’, Giuseppe, ha riferito di avercone ha rassicurato sul futuro economico del club Giuseppe, amministratore delegato dell’, ha presenziato questo pomeriggio al Coni a Roma per il Premio Bearzot consegnato al tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. Inevitabili le domande sul futuro della società, con le voci di un possibile ingresso di nuovi partner e il tanto discusso rifinanziamento del prestito di Oaktree che tengono sempre banco. A tal proposito,ha a più riprese ribadito il fatto che la situazione dell’daldisocietario ed economico è tranquilla, con Stevendefinito dallo stesso ad come “il ...

Principi sauditi cercasi. L’ Inter attende il Cagliari per fare un passo in più verso lo scudetto, ormai saldamente nelle proprie mani, ma nelle ultime ore l’attenzione si è spostata dal campo alle ... (quifinanza)

Inter, nome nuovo per il dopo Dumfries | Tutti i dettagli - Occhi puntati su Aaron Wan-Bissaka in casa Inter, esterno inglese di proprietà del Manchester United. Come riporta gazzetta.it, quello del classe '97 è uno dei nomi più gettonati da Ausilio e Marotta, ...sportpaper

Il Manchester United scarica Martial: Juve e Inter vigili - Visualizzazioni: 2 Anthony Martial non vestirà la maglia del Manchester United nella prossima stagione, questo è certo. Juventus e Inter sono alla finestra. L’attaccante francese non resterà al Manche ...calciostyle

Buongiorno addio, l'Inter ha già trovato un nuovo centrale - Il primo centrale difensivo per l'Inter della prossima stagione Il club lo ha già individuato, almeno secondo La Gazzetta dello Sport. Si tratta del 23enne italo-argentino Nicolas Valentini che ...torinogranata