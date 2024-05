Mara Venier ricorda Di Mare e piange Ricoperta di insulti | Vergognatevi

(Di domenica 19 maggio 2024)a Domenica In, nella puntata di oggi 19 maggio, ha condotto un talk dedicato al ricordo di Raffaella Carrà con Giancarlo Magalli, Enrica Bonaccorti, Enzo Paolo Turchi, Alessandro Greco, Fabio Canino, Luca Tommassini e il press agent Angelo Perrone. Tanti gli ospiti e le sorprese in studio. L'attore Stefano Accorsi è intervenuto per presentare la mini serie Marconi, l'uomo che ha connesso il mondo che andrà in onda su Rai1 in prima serata il 20 e il 21 maggio per la regia di Lucio Pellegrini. Anthony Delon, figlio di Alain Delon, che ha presentato il suo nuovo romanzo da poco pubblicato in Francia e che sta riscuotendo un grande successo. Spazio alla musica con Marcella Bella, Michele Bravi e gli Audio2. La conduttrice hato Franco Di, scomparso a 68 anni a causa di un tumore. La ...

