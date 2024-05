Playoff di Promozione Corridonia acciuffata in extremis A passare è l’Atletico Centobuchi

Vigor Castelfidardo, finale playoff col Centiobuchi - Vigor Castelfidardo, finale playoff col Centiobuchi - Affronterà in trasferta, a Martinsicuro, l’atletico centobuchi. Ci vogliono i supplementari. I locali con Pincini riprendono il Trodica in vantaggio con Chornopyshcuk.

Promozione, Atletico Centobuchi pazzo: al “Tommolini” emozioni a non finire. Finisce 2-2 la Semifinale contro il Corridonia - Promozione, atletico centobuchi pazzo: al “Tommolini” emozioni a non finire. Finisce 2-2 la Semifinale contro il Corridonia - Succede di tutto. Il Corridonia va due volte in vantaggio, finisce la gara in 9 e sfiora la beffa nel finale. Per i biancazzurri decisivi Camaioni, Napolano e Liberati all'ultimo respiro ...

Le gare del weekend. La Sangiustese cerca la salvezza a Montegiorgio - Le gare del weekend. La Sangiustese cerca la salvezza a Montegiorgio - Il fine settimana sportivo a Macerata vede diverse partite cruciali: Serie C, Eccellenza, Promozione e Prima Categoria si sfidano per playoff e playout.