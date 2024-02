Coppa Italia di Promozione È parità tra Potenza Picena e Atletico Centobuchi | a Napolano risponde poco dopo Nardacchione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024)1 : Giachetta; Rossini, Palacios, Wahi, Cerquozzi (66’ Nasif), Avallone, Perrella (63’ Morbidelli), Vecchione (69’ Prosperi), Pietrani (46’ Micheli), Giaccaglia (60’ Ruggeri),. All.: Tabarcea.: Tamburini; Filipponi, Mbejeshova (46’ Fabi Cannella), Sharif (46’ Veccia), De Cesaris, Lanzano, Zadro (66’ D’Intino), Pietropaolo, Galli,, Cialini. All.: Fusco. Arbitro: Tarli di Ascoli. Reti: 14’30’. Nonostante il distacco siderale che separa le squadre in campionato, nella partita dii valori espressi si equivalgono e ne viene fuori un giusto pareggio che di fatto lascia tutto aperto in ...