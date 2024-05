Atletica - Leonardo Fabbri mangia i 22 metri come caramelle | due bordate a Lucc - costanza titanica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024)conferma di avere raggiunto un livello agonistico eccezionale e di potersi esprimere ad altissimi livelli con una certa, firmando misure sontuose a ogni uscita. A quattro giorni dallo strepitoso record italiano di getto del peso, siglato con una bordata da 22.95a Savona (migliorato di quattro centiil primato nazionale di Alessandro Andrei che reggeva dal 1987), il fuoriclasse toscano è tornato in pedana al Meeting dia e per due volte è andato ampiamente oltre la fettuccia dei 22. Il vice campione del mondo all’aperto e bronzo iridato in sala ha stampato un rilevante 22.47 al secondo tentativo, poi all’ultimo assalto si è espresso in un eccellente 22.59. Il 27enne ha raggiunto la terza misura della carriera, inferiore ...