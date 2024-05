Lezioni di sesso a scuola | maestra licenziata Erano bambini di 10 anni Non si può a quell’età

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 3 maggio 2024) Cesena, 3 maggio 2024 – Studenti di quinta elementare scioccati dalle immagini di una lezione sessuale in aula. È l’incipit di una vicenda finita in tribunale e conclusasi recentemente in Cassazione con la conferma del licenziamento di un’insegnante. Il fatto, che sconvolse la comunità scolastica e i genitori degli alunni, è accaduto in unaprimaria di Cesena nel settembre del 2019. Durante una lezione alcuni alunni avrebbero litigato in classe usando epiteti di natura sessuale. Così lache si trovava con loro, una supplente alle prime armi, decise di improvvisare una lezione di educazione sessuale che però le costò il licenziamento. Dopo cinquela sezione lavoro della Cassazione ha confermato la sentenza di secondo grado impugnata senza successo dalla donna, dando ragione al ministero dell’istruzione che aveva ...