La maestra d’asilo denunciata dalla collega per maltrattamenti su una bimba di 3 anni Licenziata per le minacce e le violenze perché piangeva

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 2 maggio 2024) È indagata per abuso di mezzi di educazione, violenza privata eun’insegnante di un asilo privato della Valbisagno a Genova che avrebbe maltratto una bambina di quasi tre. Secondo la procura, la dona di 46avrebbe usato violenza contro la bambinae non voleva fare il risposino. La vicenda risale lo scorso febbraio ed è emersa dopo la segnalazione di una, che ha prima raccontato l’episodio alla direzione scolastica e poi ha fatto denuncia alla polizia. In commissariato l’insegnante ha raccontato che laaveva da gestire due classi. A un certo punto avrebbe perso la pazienza con la bambina che continuava a piangere. Davanti a quel comportamento, l’insegnante 46enne avrebbe minacciato la bambina di rinchiuderla in uno ...