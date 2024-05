Prove Invalsi - la lettera choc di una docente | Ho visto un alunno di 11 anni tremare di paur - un altro dirmi che era incapace Cari esper -i, così avete fallito

(Di venerdì 10 maggio 2024) Marta Branda, 26, insegnante prea di sostegno alle scuole primarie e borsista di ricerca in psicologia all'Università di Milano Bicocca, denuncia in unaa Il Fatto Quotidiano l'impatto devastante dei testsui bambini. L'articolo .

L'ex studente si suicida, la lettera della prof: "La tua morte ha portato a galla il dolore che la scuola provoca" - La lettera della prof a un suo ex studente che si è tolto la vita pochi giorni fa. La docente spiega per filo e per segno perché la scuola non riesce a compiere quella 'rivoluzione' educativa tanto auspicata.

Prove Invalsi, rivolta degli insegnanti a Torino. I sindacati: «Inutili e dannose». L'8 e 9 maggio scioperi e agitazioni - Prove invalsi a rischio sciopero nelle scuole torinesi. I test a crocette sono iniziati questa settimana in tutte le classi seconde e quinte delle elementari, ieri si è svolta la prova di italiano.

Sei "scarso" La prof suggerisce di assentarsi il giorno della Prova INVALSI - Niente Prove invalsi per gli alunni meno bravi: "Se state a casa vi premio", queste le parole della maestra elementare.