Vaccini - salvate 150 milioni di vite in cinquant’anni Lo studio Lancet

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 17 maggio 2024) Tra il 1974 e il 2024 ihanno salvato la vita di 154di persone. Di questi, 146erano bambini sotto i cinque anni. È il dato che emerge dallointernazionale “Contribution of vaccination to improved survival and health: modelling 50 years of the Expanded Programme on Immunization” recentemente pubblicato su The. 200DI ANNI GUADAGNATI OGNI ANNO Sono dunque 9 i miliardi di anni di vita guadagnati complessivi e 10,2 quelli acquisiti in condizioni di buona salute. Per un totale di 200di anni di benessere a livello globale per ogni anno. Per ogni vita salvata, inoltre, sono stati guadagnati in media 58 anni di vita e 66 anni in buona salute. DATI OMS Il report, fondato sui dati Oms degli ultimi ...