Kiev | attacco russo amplia il fronte

(Di venerdì 17 maggio 2024) 16.35 L'intensificazione dell'offensiva russa nei pressi di Kharkiv hato l'area dei combattimenti di quasi 70 chilometri, costringendo l'Ucraina a deviare le proprie limitate forze nella regione, distogliendole dalle altre aree del. Lo afferma il comandate in capo delle forze armate ucraine Oleksander Syrskyi. I combattimenti, secondo Syrskyi, si intensificheranno nel nordest del Paese. Sumy, 170 chilometri a nord-ovest di Kharkiv, sarà il possibile prossimo obiettivo delle forze di Mosca.

