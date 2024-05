Il nuovo fronte che mette in difficoltà Kiev | Non riusciamo a fermare l' avanzata russa

(Di lunedì 13 maggio 2024) Non si fermano i combattimenti nella regione di Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina, dove più di 30 località sono sotto il fuoco russo e quasi 6mila residenti sono stati evacuati. La situazione è sempre più seria per: il nemico prosegue la sua offensiva consapevole di disporre di un maggior...

Il segreto sulle armi invia te dall’Italia all’Ucraina è ancora in piedi, ma sono appena emerse nuove informazioni che mettono in discussione le dichiarazioni rilasciate fino a oggi dagli esponenti del governo Meloni e il ruolo di Roma nel conflitto ...

Ucraina, droni e missili dalla Russia: perché Kiev non riesce più a intercettarli come prima - Ucraina, droni e missili dalla Russia: perché kiev non riesce più a intercettarli come prima - (Adnkronos) – E' crollata negli ultimi mesi, rispetto all'inizio della guerra, la capacità delle forze di difesa aerea ucraine di fermare gli attacchi missilistici della Russia, che nelle ultime setti ...

Russia, Lavrov: “Se l’Occidente vuole la guerra siamo pronti” - Russia, Lavrov: “Se l’Occidente vuole la guerra siamo pronti” - Le forze russe attaccano il Nord di Karkiv, nuovo fronte della guerra. Zelensky intanto sostituisce il comandante delle truppe.

La piccola parata di Putin e il malcontento che cova in Russia - La piccola parata di Putin e il malcontento che cova in Russia - Due settimane di riti stanchi e di propaganda astutissima. Un doc da 13 milioni di visualizzazioni alimenta la speranza che tutto possa cambiare. Le parole di ...