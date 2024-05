Kharkiv - così le truppe russe hanno sfondato il fronte ucraino | l' assenza della prima linea di difesa di Kiev C' è stato un tradimento

Kharkiv, l'assenza della prima linea di difesa ucraina: così le truppe russe hanno sfondato. «C'è stato un tradimento» - Kharkiv, l'assenza della prima linea di difesa ucraina: così le truppe russe hanno sfondato. «C'è stato un tradimento» - La resistenza ucraina è in affanno di fronte alla nuova offensiva russa nel nord di Kharkiv, dove le truppe di Mosca guadagnano terreno attaccando senza sosta lungo tutta la frontiera.

Guerra in Ucraina, l'offensiva russa a Kharkiv mette in luce la debolezza di Kyiv - Guerra in Ucraina, l'offensiva di Mosca nella oblast' di Kharkiv e le difficoltà di Kyiv: il punto sul conflitto.

Mosca, Putin ha scelto Belousov: chi è l'economista che gestirà la guerra in Ucraina - La nomina del nuovo ministro della Difesa riflette il desiderio di Putin di affidare la gestione della guerra a mani competenti nel reperimento delle risorse necessarie a renderla sostenibile per il P ...