Francis Ford Coppola sul mega budget di Megalopolis | I soldi non importano

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 17 maggio 2024) Tra le conferenze stampa più attese del Festival di Cannes 2024 c’era senza dubbio quella dilopolis, film diretto da un mostro sacro del cinema mondiale come. Il regista, che cercava da anni di realizzare quest’opera che mescola epica e sci-fi, ha speso più di 120 milioni di dollari del suo patrimonio personale per farlo. Com’era prevedibile durante la conferenza stampa del film alcune domande hanno affrontato proprio la questione dell’enormeha rassicurato i presenti che non ha messo in pericolo il futuro dei proprio figli per fare il suo film. “I miei figli, senza eccezioni, hanno alle spalle delle ottime carriere. Stiamo bene. Non importa. Per tutti voi qui presenti: inon. Quello che è ...