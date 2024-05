Ex Ilva - stop al risarcimento di 5 000 euro per le parti civili Il processo | la difesa chiede lo spostamento a Potenza

(Di venerdì 17 maggio 2024) La sezione distaccata di Taranto della Corte d'Assise d'appello ha sospeso con ordinanza l'esecutività del pagamento, in capo agli imputati, delle provvisionali concesse in primo...

La sezione distaccata di Taranto della Corte d'Assise d'appello ha sospeso con ordinanza l'esecutività del pagamento, in capo agli imputati, delle provvisionali concesse in primo grado alle parti civili del Processo Ambiente svenduto per il presunto ...

In primo grado a Taranto oltre alle condanne il tribunale aveva disposto il pagamento di una provvisionale per le 1.500 parti civili: tutto da rifare per i giudici. E i legali dei Riva e di altri imputati chiedono ancora di spostare la sede

