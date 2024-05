Ilva - colpo di scena al processo di appello Ambiente svenduto | stop ai 5mila euro per le 1 500 parti civili La difesa chiede il trasferimento a Potenza

(Di venerdì 17 maggio 2024) In primo grado a Taranto oltre alle condanne il tribunale aveva disposto il pagamento di una provvisionale per le 1.500: tutto da rifare per i giudici. E i legali dei Riva e di altri imputati chiedono ancora di spostare la sede

La sezione distaccata di Taranto della Corte d'Assise d'appello ha sospeso con ordinanza l'esecutività del pagamento, in capo agli imputati, delle provvisionali concesse in primo grado alle parti civili del Processo Ambiente svenduto per il presunto ...

