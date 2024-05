Processo ex Ilva - stop a pagamenti provvisionali parti civili

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) La sezione distaccata di Taranto della Corte d'Assise d'appello ha sospeso con ordinanza l'esecutività del pagamento, in capo agli imputati, delleconcesse in primo grado alledelAmbiente svenduto per il presunto disastro ambientale causato dall'exnegli anni di gestione dei Riva nel periodo 1995-2012. L'ordinanza è stata letta dal presidente Antonio Del Coco nel corso della seconda udienza delche si celebra nell'ex aula bunker della Corte d'appello al rione Paolo VI di Taranto. Sono imputate 37 persone fisiche e tre società. In primo grado furono 26 le condanne nei confronti di dirigenti della fabbrica, manager e politici, per circa 270 anni di carcere. La Corte d'assise, con sentenza del 31 maggio 2021, dispose ...