Errani Paolini fanno impazzire il Foro Italico | sono in finale di doppio nel WTA di Roma!

(Di venerdì 17 maggio 2024) Dominio incontrastato di Sarae Jasmine, le qualiil bello ed il cattivo tempo nella prima semidifemminile degli Internazionali d’Italia 2024 di tennis: ale azzurre surclassano le statunitensi Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk, accreditate della testa di serie numero 8, battute per 6-1 6-2 in appena un’ora e due minuti di gioco. La coppia italiana attende nelladi domenica la vincente della sfida tra le cinesi Xinyu Wang e Saisai Zheng e le numero 3 del seeding, la statunitense Coco Gauff e la neozelandese Erin Routliffe. Nel primo set i primi tre giochiequilibrati e si risolvono tutti al punto decisivo: le azzurre nel terzo game trovano il break che fa cambiare il parziale. ...

Internazionali Roma, Errani e Paolini in finale nel doppio femminile - Internazionali Roma, errani e paolini in finale nel doppio femminile - Sara errani e Jasmine paolini sono in finale nel doppio femminile agli Internazionali d’Italia a Roma. Le due azzurre hanno liquidato in semifinale per 6-1 6-2, in un'ora di gioco, le statunitensi ...

WTA Roma 2024, Sara Errani e Jasmine Paolini dominano e volano in finale agli Internazionali d’Italia! - WTA Roma 2024, Sara errani e Jasmine paolini dominano e volano in finale agli Internazionali d’Italia! - Dominio incontrastato di Sara errani e Jasmine paolini, le quali fanno il bello ed il cattivo tempo nella prima semifinale di doppio femminile degli ...

Errani e Paolini in finale a Roma: travolte Dolehide e Krawczyk - errani e paolini in finale a Roma: travolte Dolehide e Krawczyk - Tennis | WTA | Bellissima impresa nel doppio femminile con Sara errani e Jasmine paolini che sono giunte alla finale del WTA 1000 a Roma grazie alla vittoria travolgente ...