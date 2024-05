Internazionali BNL d’Italia 2024 | Errani e Paolini in finale - battute Krawczyk e Dolehide

(Di venerdì 17 maggio 2024) Sarae Jasmineconquistano ladeglinel doppio femminile. La toscana e la bolognese hanno sconfitto per 6-1 6-2 le americane Desiraee Caroline, numero 8 del seeding.sono tornate a pungere soprattutto con la piemontese che ha puntato ad angolare i propri colpi e costringere le sfidanti a gettare la palla in rete e cedere nuovamente il servizio. A quel punto le azzurre hanno continuato a giocare a memoria imponendosi per 6-2 e attenendo le vincitrici dell’incontro fra Sasai Zheng-Xinyu Wang e Coco Gauff-Erin Routliffe. SportFace.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 Passante di dritto fulminante di Paolini!! 40-0 Sbaglia da fondo di rovescio Krawczyk , HORROR! 30-0 Non risponde altresì Dolehide. 15-0 Non risponde di rovescio Krawczyk sulla prima-pallonetto di ...

