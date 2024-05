WTA Roma 2024 - Sara Errani e Jasmine Paolini dominano e volano in finale agli Internazionali d’Italia!

(Di venerdì 17 maggio 2024) Dominio incontrastato di, le quali fanno il bello ed il cattivo tempo nella prima semidi doppio femminile deglidi tennis: ale azzurre surclassano le statunitensi Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk, accreditate della testa di serie numero 8, battute per 6-1 6-2 in appena un’ora e due minuti di gioco. La coppia italiana attende nelladi domenica la vincente della sfida tra le cinesi Xinyu Wang e Saisai Zheng e le numero 3 del seeding, la statunitense Coco Gauff e la neozelandese Erin Routliffe. Nel primo set i primi tre giochi sono equilibrati e si risolvono tutti al punto decisivo: le azzurre nel terzo game trovano il break che fa cambiare ...

Dopo Different e Next14, Sae Communication punta su Roma, AI e sviluppo estero. «Anche con nuove M&A» - Dopo Different e Next14, Sae Communication punta su roma, AI e sviluppo estero. «Anche con nuove M&A» - Una volta completata l’aggregazione tra le due società, la società di Gruppo Sae intende accelerare la crescita con un articolato programma di investimenti. Il punto con l'advisor Donato Iacovone ...

Inter-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming - Inter-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming - Nei biancocelesti verso l'esclusione Luis Alberto per scelta tecnica. In mezzo al campo Guendouzi, in attacco Castellanos in ballottaggio con Immobile ...