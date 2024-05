Coppola - il declino americano come quello dell' antica Roma

(Di venerdì 17 maggio 2024) "L'America sta collassando, rischiamo di perdere la Repubblica, cosìè accaduto millenni fa a. Quando anni fa dissi che volevo fare un'epica legata all'mi chiesero perché avesse a che fare con l'America e io risposi che quest'ultima è stata fondata sulla baseed entrambe potrebbero essere legate allo stesso destino". Così oggi Francis Fordin conferenza stampa a Cannes dove ha presentato il suo Megalopolis in concorso in questa 77/ma edizione del festival e non ha affrontato nessun tema polemico. E ancora il regista 85enne: "Il cinema non è altro che l'arte di illuminare e porre sotto i riflettori ciò che sta succedendo, possiamo fare in modo così che le persone vedano cosa stiamo vivendo e questo nella ...

Negli ultimi anni, la ricerca ha messo in evidenza come il microbioma, cioè l’insieme di tutta l’informazione genetica disponibile in aggiunta al genoma umano , è componente determinante di quello che siamo, sia da un punto di vista individuale, sia ...

Secondo il famoso Paradosso della tolleranza dello storico Karl Popper, se estendiamo l’illimitata tolleranza anche a coloro che tolleranti non sono, se non siamo disposti a difendere una società tollerante contro chi reprime il libero dissenso, ...

Rapporto Minsait-Luiss, 'aziende italiane in ritardo sull'IA' - Rapporto Minsait-Luiss, 'aziende italiane in ritardo sull'IA' - (ANSA) - roma, 17 MAG - Dalla conoscenza dei trend di mercato tramite analisi predittive, al decision making e all'automazione di attività e di processi di routine, fino ai servizi alle persone e all' ...

Rapporto Minsait-Luis, 'aziende italiane in ritardo sull'IA' - Rapporto Minsait-Luis, 'aziende italiane in ritardo sull'IA' - (ANSA) - roma, 17 MAG - Dalla conoscenza dei trend di mercato tramite analisi predittive, al decision making e all'automazione di attività e di processi di routine, fino ai servizi alle persone e all' ...

Europei Roma 2024 anche su Sky Sport - Europei roma 2024 anche su Sky Sport - Aumenta ulteriormente la copertura tv per gli Europei di atletica di roma 2024 (7-12 giugno). Oltre alle dirette integrali sui canali Rai, la rassegna continentale sarà live su Sky e in streaming su N ...