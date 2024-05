Che cos’è il Papilloma Virus che avrebbe scatenato il tumore di Kate Middleton

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il, in inglese Human, che dà origine alla sigla HPV, è unche appartiene alla famiglia delle Papovaviridae. Il suo materiale genetico si trova all’interno di un doppio filamento di DNA circolare. Si trasmette a livello sessuale e si riproduce in maniera molto veloce, grazie all’azione del suo DNA che modifica quello delle cellule sane, provocando una proliferazione veloce di quelle virali. Così, causa la formazione sulle mucose di verruche, papillomi e condilomi. Normalmente l’infezione si risolve da sola, ma nel caso di HPV da ceppo pericoloso, la malattia può evolvere in lesioni maligne a livello di apparato genitale (causando il cancro della cervice). E su lingua, palato, naso, laringe, faringe e tonsille (il caso di Michael Douglas). Come detto l’HPV si contrae ...