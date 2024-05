Papilloma Virus - a Milano vaccinazione gratuita in piazza per le categorie a rischio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 3 maggio 2024)– Torna ail progetto VaccinaMilan*, la campagna diper la lotta al tumore dell'ano e gli agli altri tumori collegati al(Hpv). Oggi venerdì 3 maggio, dalle 18 alle 23 in Largo Bellintani (zona Porta Venezia) viene somministratomente il vaccino contro ila uomini gay e bisessuali, persone trans e a lavoratrici e lavoratori del sesso. La prima edizione è stata un grande successo con 180 vaccinazioni svolte in solo 3 ore nella zona della movida milanese lo scorso ottobre. L’iniziativa rientra nel progetto nazionale One Healthon che vuole promuovere prevenzione, ricerca, innovazione e corretta comunicazione e più in generale una nuova cultura della salute. ...