Alzheimer - uno studio chiarisce le possibili cause e apre alle speranze di cura

Un nuovo studio ha rivelato che la variante genetica APOE4 non sarebbe solo un fattore di rischio per lo sviluppo dell' Alzheimer in età avanzata, ma la prova dell'esistenza di una forma genetica distinta della malattia finora sconosciuta.Continua a ...

Un team di ricerca internazionale ha determinato che eventi molto stressanti come Lutto e divorzio sono associati a un rischio superiore di sviluppare l' Alzheimer , ma solo se avvengono in determinate fasi della vita. Ecco quali sono.Continua a ...

Una malattia perlopiù ancora sconosciuta. Ad oggi non sono ancora pienamente note le cause scatenanti del morbo di Alzheimer , la principale forma di demenza al mondo. Si conoscono diversi fattori di rischio importanti, come età avanzata, mutazioni ...

Il sonno aiuta a pulire il cervello dalle tossine Secondo molte teorie sì, ma un nuovo studio suggerisce il contrario.

Dall'analisi del cervello di persone decedute con alzheimer i ricercatori hanno identificato la possibile causa scatenante della malattia, una scoperta ...